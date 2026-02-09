Debido a la alerta amarillo pronosticada para esta tarde, las autoridades recomendaron evitar circular por la vía pública, salvo en casos necesarios, asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas y respetar los horarios para sacar la basura, con el fin de prevenir inconvenientes.

Ads

En caso de emergencias, se solicita comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.



Ads