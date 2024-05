Ricardo Priori, mediocampista de Círculo Deportivo, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el empate frente a Germinal de Rawson en el comienzo de la segunda rueda del Federal A. Además, repasó como fue su llegada al equipo otamendino para jugar en una nueva categoría.

El futbolista del “Papero” analizó la igualdad sin goles frente al puntero y dijo: “Nosotros desde un principio intentamos ser protagonistas. En el primer tiempo estuvimos un poco apresurados pero en el segundo intentamos por todos los medios, siempre con nuestra manera; con la pelota al piso y buscando los costados para terminar con centros. Nos faltó la estocada final. Fuimos por el partido hasta quedar un poco desprotegidos atrás, es un gran rival, porque es el puntero y no se notó esa diferencia de posiciones. A mi gusto, fuimos superiores. Es un punto que tenemos que hacer valer más adelante”.

Priori en el duelo frente a Germinal (Foto: Martín Angelini)

En el debut del conjunto de Ramírez en la categoría se había medido con el mismo rival en donde cayó 3-0, pero el resultado conseguido el fin de semana demuestra un cambio de cara en el equipo. “Queríamos cambiar la imagen que habíamos dado de visitante. Es un torneo muy difícil fuera de casa y de local tenes que tratar de sumar siempre. Nosotros somos un plantel nuevo que se armó en una pre-temporada media rara y hoy nos toca estar en un lugar de privilegio que es la zona de clasificación. Ese es el objetivo que tenemos para estar entre los primeros cinco”, explicó Priori.

Puede interesarte

El mediocampista recordó cómo fue su llegada a Círculo para el comienzo del año y comentó: “La decisión la tomé con mi familia, nunca había jugado esta categoría y quería probar. Sabía que era difícil por compañeros que la jugaron. Soy una persona que no le gusta estar en zona de confort, siempre busco desafíos. Traer mi familia a vivir acá también me interesaba. Cuando llegué había un club humilde donde todo se hace muy a pulmón, donde todos se desviven por el club y para estar al día. Es difícil la situación económica del país pero tratan de hacer lo mejor para que no falte nada”.

Además, se mostró cómodo ante la dirección técnica de Ramírez y sobre él dijo: “Es una persona muy tranquila que nos transmite serenidad, tiene las ideas claras, quiere que no nos apuremos cuando tenemos la pelota, que no quedemos desprotegidos y esperemos los momentos. Busca un equipo que juegue igual cuando está de local y también afuera. También vemos que por esto, los rivales nos están respetando”.