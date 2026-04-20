El escritor y filósofo Ricardo Forster brindará una charla abierta y gratuita este viernes 24 de abril a las 18 en la sede del sindicato Luz y Fuerza, ubicada en la esquina de Olazábal y 25 de Mayo, en Mar del Plata.

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La actividad, titulada “A 50 años, hay futuro”, propone un espacio de reflexión y diálogo con el reconocido intelectual, en el marco de una agenda de encuentros culturales y conmemorativos. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, sin necesidad de inscripción previa.

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El evento es organizado por el Movimiento de Articulación de la Militancia Emancipatoria y el Movimiento Derecho al Futuro, quienes invitan a participar de una jornada centrada en el intercambio de ideas y el pensamiento crítico.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un ámbito de encuentro para escuchar a Forster y compartir miradas sobre el presente y el futuro, en un formato accesible y abierto a todo público.

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