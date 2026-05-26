El actor habló en el programa de Marina Calabró por El Observador 107.9 y cuestionó los ataques que recibió la conductora tras quedarse con el premio. “Es tan fácil odiar detrás de una computadora”, expresó.

Ads

Además, Darín destacó el recorrido de Wanda y remarcó el crecimiento que tuvo a lo largo de los años. “Se inventó a sí misma y se sentó a negociar contratos millonarios con tipos que supuestamente se las saben todas”, comentó el actor durante la entrevista.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DYzRS5YB187/

Ads

Ads