Ricardo Alfonsín visitó Mar del Plata en el marco de una serie de actividades por la provincia de Buenos Aires bajo el lema “Unir y fortalecer el progresismo bonaerense”.

En un análisis sobre la actualidad del país y la gestión del presidente Javier Milei, declaró que “me parece que hay que decir algunas cosas, él sabe perfectamente que lo que dice no es cierto, no tiene escrúpulos. Dice cualquier cosa aunque sea falsa si cree que puede obtener algún rédito”.

Por lo que “vaya a saber qué se le pasa por la cabeza, qué le dicen sus asesores y de qué manera cree que puede, atacando a Raúl Alfonsín y diciéndole las cosas que le dijo, obtener alguna ventaja” enunció.

Respecto a las expresiones del Presidente sobre el ex mandatario nacional, aseguró que “todo el mundo sabe lo que hizo Raúl Alfonsín, más allá de las diferencias que puedan tener con su gestión, pero era un hombre que tenía un fuerte compromiso con la democracia y la república. Y quizás fue uno de los que más hizo para salvar la democracia durante la crisis del 2001 que fue muy grave”.

“Se hablaba de disolución nacional y Alfonsín junto con instituciones, iglesias, sectores de la producción e incluso con el presidente Duhalde trabajó para tratar de encausar la situación, salvar al gobierno y salvar la democracia”, continuó.

De modo que “seguramente los que adhieran a sus ideas y lo consideran un líder sacrosanto, que hacen un culto de la personalidad de Milei, la creerán o aunque no las crean, las vas a repetir. Eso no da calidad a la política. Ahora, si no nos importa que la política tenga calidad, bueno no preocupemos. Ahora a mi si, porque creo que de la calidad de la política depende la calidad de los gobiernos y de allí la calidad de vida de la gente”, analizó.

Asimismo, remarcó que “yo no estoy en la cabeza de él. algunos piensan que es un hombre que ataca tanto al radicalismo por Yrigoyen y Alfonsín, esto se debe a que el primero es el padre de la democracia de principio del S. XX, luego se interrumpe con los golpes, y a Alfonsín le llaman el padre de la nueva democracia”.

“Lo que pretende es tirar la imagen de la democracia, él no cree en ella, el mismo lo dijo en un programa cuando le preguntaron si era el mejor régimen de gobierno y contestó que no”, agregó.

Por lo que ejemplificó: “Sus principales inspiradores le tienen mucho miedo a la democracia, fíjense lo que pasó con Milton Friedman, uno de los principales intelectuales a lo que hace referencia, visitó Chile durante la dictadura de Pinochet, le preguntó qué prefería si una dictadura que no intervenga en los mercados o una democracia que intervenga en la economía. ¿Sabés que contestó? una dictadura que garantice la libertad de los mercados porque la única libertad que le interesa a la escuela austríaca es la economía. Las libertades sociales, políticas, le importan un carajo”.

En otro orden, se refirió a su partido político e indicó que “nosotros somos una fuerza distinta, la derecha está discutiendo si le conviene ir junta en Buenos Aires para sacar más legisladores o separados. Acá en la Provincia el Radicalismo tiene ganas de unirse al PRO y LLA”.

Desde su mirada, “nos conviene meter más legisladores que no compartan el proyecto conservador neoliberal y reaccionario del gobierno, ir por separado. Ahora una discusión distinta se necesita para el 2027 en el que se elige presidente”.

En consecuencia, “estamos dispuestos a conversar con todos los que estén compartiendo nuestras ideas, incluso ya hay algunos radicales que probablemente se separen del partido si mayoritariamente deciden ir con la Libertad Avanza y conversar con nosotros”, expresó.

“Encantados de hablar con los que compartan nuestras ideas de lo que hay que hacer en el Congreso, lo que se debe frenar y promover”, sumó.

En este contexto, “yo le pido a los radicales que si quieren defender las ideas de Alfonsín, que son las que vamos a defender nosotros, relacionadas con la justicia social, la construcción de sociedades más igualitarias, mayor participación ciudadana y que además defiende la democracia, que nos acompañen. Si nosotros logramos ganar la elección va a generar una discusión en el partido para que se vuelva a encontrar con su identidad. Si quieren ayudar al radicalismo de las ideas, que nos acompañen”, concluyó.