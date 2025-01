En el marco de las próximas elecciones de legisladores nacionales que se llevaran a cabo este año, las primeras desde que preside Javier Milei, Ricardo Alfonsín se presentó en Mar del Plata este miércoles y en conferencia de prensa, aseguró que será candidato este 2025 con una lista autónoma: "Frente Amplio por la Democracia".

En total se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 escaños del Senado. En ese sentido, se producirá un fuerte cambio en las dos Cámaras del Congreso, lo cual produce grandes expectativas en el Ejecutivo nacional ya que hasta el momento cuenta solo con dos, la presidencial de Javier Milei y la de la vice, Victoria Villarruel.

“Conformamos el Frente Amplio por la Democracia, junto con Libres del Sur, Silvia Saravia, Forja, que es un producto de la diáspora radical, nos acompañan socialistas, dirigentes importantes del socialismo, peronistas, radicales. Con esto aspiramos a caracterizar adecuadamente, porque nos parece que hace falta, al oficialismo”, indicó el referente radical.

“Los partidos se convirtieron en maquinarias electorales para los cuales la cuestión ideológica, programática es incidental. Nosotros queremos desarrollar una tarea orientada a clarificar para que la sociedad sepa, para hacer más transparente la elección”, explicó.

“Nosotros somos, por lo pronto, el Frente Amplio por la Democracia y estamos muy preocupados por la deriva autoritaria del Gobierno. Yo no sé si ustedes leyeron las declaraciones que salieron hoy en los medios del Presidente de la República, a raíz del gesto de Elon Musk en donde indicó: ”Tiemblen zurdos hijos de puta, los vamos a ir a buscar, no van a poder esconderse en ningún lugar del planeta". Esas son declaraciones absolutamente incompatibles con alguien que tiene fuertes convicciones democráticas", siguió el candidato.

Puede interesarte

Y adhirió: “Si el gobierno no ha avanzado más en su deriva autoritaria, es porque no están dadas las condiciones subjetivas, porque la sociedad todavía en su mayoría no se lo permitiría. Pero cuidado, porque puede tratar de profundizarlo. Y creo que después del triunfo de Trump puede animarse a más y se va a sentir respaldado, porque nada más y nada menos que en Estados Unidos, gobierna un presidente que tiene una concepción muy parecida, desde el punto de vista democrático y republicano, a la de Milei”.

“Pero me preocupa más el silencio de muchos partidos que deberían levantar su voz frente a este tipo de cosas. Y deberían incluso proponer, como nosotros, trabajar en conjunto las fuerzas políticas y sociales comprometidas con la democracia para detener esta tendencia”, aclaró Alfonsín.

Asimismo, sumó: “queremos también caracterizar lo que se puede esperar desde el punto de vista económico y social. Las recetas que propone el oficialismo no resuelven los problemas de los sectores de la clase media, de los sectores del trabajo, de los jubilados, de la pequeña y mediana empresa y productores rurales. La situación del campo, es realmente terrible. Y no hay reacción, ni siquiera las cuatro entidades demuestran conocer la situación”.

“Tienen que hacerse cargo, todas las instituciones, deben defender los intereses. Considero que podemos y debemos detener al Gobierno en su deriva autoritaria y en la intención que tiene de profundizar su proyecto reaccionario, conservador y oligárquico, o plutocrático, un gobierno para los ricos”, dijo.

En ese sentido, Alfonsín afirmó que será candidato a nivel bonaerense en este 2025: "Mi objetivo principal será ganarle al oficialismo nacional y a la derecha. No estamos eligiendo presidente en esta elección, sino legisladores nacionales. Queremos modificar la correlación de fuerzas en el Parlamento", sentenció.

Puede interesarte

"Para asegurar la presencia de más legisladores progresistas, creemos que la mejor táctica es que cada partido vaya por sus colores. El Frente Amplio por la Democracia debe ser autónomo del resto de las fuerzas", indicó.

"Estamos en contra de las políticas de ajuste y a favor de los jubilados, el sistema científico-tecnológico, los médicos, los docentes y las universidades. Presentamos este frente para que aquellos que sean radicales, socialistas, independientes, peronistas y del campo progresista tengan una vía de expresión", concluyó.