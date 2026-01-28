La Justicia revocó la prisión domiciliaria del ex instructor de Bomberos de Córdoba Rodrigo Santi, acusado de abuso sexual contra menores, luego de que un allanamiento de urgencia en la vivienda donde cumplía el arresto revelara que tenía un teléfono celular, elemento cuyo uso estaba expresamente prohibido.

Según informaron fuentes judiciales a Agencia Noticias Argentinas, la medida se adoptó tras un procedimiento realizado en una vivienda de la ciudad de Villa María, donde el acusado cumplía la domiciliaria. Allí, los investigadores hallaron el celular oculto dentro del depósito de polvo de una aspiradora, junto con el chip que utilizaba para comunicarse.

Ante esta situación, la Fiscalía de Fuero Múltiple N°2 de Villa María dispuso revocar el beneficio otorgado el 23 de diciembre de 2025, ordenar su traslado al Establecimiento Penitenciario N°5 y dejar sin efecto la colocación de la tobillera electrónica. Además, se indicó que el Servicio Penitenciario deberá garantizar la atención médica y psicológica necesaria, de acuerdo a su estado de salud.

Las acusaciones y las denuncias de irregularidades

La causa contra Santi se inició meses atrás, cuando varias víctimas denunciaron abusos ocurridos durante prácticas en el cuartel de Bomberos. Actualmente, el ex instructor enfrenta cinco imputaciones: tres abusos sexuales simples a menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.

Desde la querella vienen denunciando irregularidades en el proceso, entre ellas la concesión de la prisión domiciliaria por problemas de salud mental, notificada a las víctimas varios días después de haber sido otorgada, y la falta inicial de control con tobillera electrónica.

El abogado de una de las víctimas, José Tomás Corigliano, sostuvo que el acusado “salía del domicilio y se movía por la zona”, y cuestionó además un acuerdo de juicio abreviado que redujo la posible pena de 12 o 14 años a ocho años de prisión.

Corigliano calificó el caso como “escandaloso”, denunció incompatibilidades éticas en la actuación de ex funcionarios vinculados a la defensa y aseguró que Santi “es un abusador serial”, al tiempo que afirmó que existirían más víctimas, aunque esos hechos estarían prescriptos.

Con la revocación de la domiciliaria, Rodrigo Santi volverá a cumplir prisión efectiva en un penal cordobés, mientras la causa continúa su curso judicial.

Fuente: NA