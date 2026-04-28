La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió hoy que la causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo, en un fallo que representa un revés para la central obrera.

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La decisión, en línea con el planteo de la Casa Rosada, fue firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV.

El conflicto se originó cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir en la causa, criterio que fue rechazado por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que pretendía remitir el expediente a la Cámara del Trabajo.

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Ante esa disputa, la Cámara intervino para dirimir la contienda y determinó que el expediente debe continuar en el fuero contencioso administrativo federal, en línea con lo establecido en la ley 26.854 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su resolución, el tribunal cuestionó el trámite adoptado por el juzgado laboral al considerar que se apartó del procedimiento previsto y generó un conflicto innecesario que afecta la celeridad del proceso.

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Al analizar el caso, los camaristas sostuvieron que la causa involucra aspectos federales que exceden el ámbito del derecho laboral, como la validez de una ley del Congreso y la organización de la competencia judicial, lo que justifica la intervención del fuero contencioso administrativo.

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Para la central obrera, la decisión representa un escenario adverso, ya que considera que ese fuero es más proclive a convalidar la normativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. No obstante, tanto la CGT como el Ejecutivo prevén que el caso tendrá un recorrido judicial que culminará en la Corte Suprema.

Fuente: con información de Noticias Argentinas