La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que había revocado la ampliación de los procesamientos por el delito de cohecho contra un funcionario de la Dirección General de Aduanas y un comerciante, acusados de integrar y liderar, respectivamente, una organización criminal dedicada al contrabando de celulares de alta gama, administración de juego online ilegal y lavado de activos.

El planteo fue elevado por el fiscal general Daniel Adler y la fiscal del caso, Laura Mazzaferri, quienes sostuvieron el recurso junto al fiscal general ante la Casación, Raúl Pleé. Los representantes del Ministerio Público cuestionaron el fallo de Cámara dictado el 25 de abril, con votos de los jueces Alejandro Tazza y Bernardo Bibel, por considerar que incurrió en defectos de motivación y prescindió de valorar pruebas determinantes.

La investigación, dirigida por el juez Santiago Inchausti, determinó que el comerciante pagó y el funcionario recibió la suma de 594.000 pesos -equivalente a 5.871,88 dólares en diciembre de 2021- mediante un depósito en efectivo realizado por un empleado en una sucursal del banco BBVA Francés. El monto superaba ampliamente el salario del imputado en la Aduana y, según la resolución, las explicaciones dadas fueron “inverosímiles”. La prueba clave fue el ticket del depósito hallado en un allanamiento realizado el 6 de mayo de 2024.

Desde el Ministerio Público Fiscal se señaló que la resolución de Cámara desplegó “una fundamentación aparente, configurativa de arbitrariedad” y que los delitos de corrupción son de difícil prueba, por lo que la prueba indiciaria adquiere mayor relevancia. Se destacó la existencia del recibo de pago, la intervención del funcionario en operaciones aduaneras vinculadas al comerciante y la irregularidad posterior de esas operaciones, en el marco de una organización criminal.

El 2 de diciembre, los jueces de Casación hicieron lugar al recurso del MPF y confirmaron el procesamiento dictado por el magistrado instructor. Gustavo Hornos lideró la votación y coincidió con el voto en disidencia del juez Eduardo Jiménez, al señalar que la valoración conjunta de los indicios permite acreditar la materialidad del hecho. Mariano Borinsky y Javier Carbajo también sostuvieron que la Cámara omitió analizar integralmente la prueba y que su fallo resultó arbitrario.

La causa se inició en septiembre de 2023 a partir de una denuncia anónima ante la Policía Federal, bajo el título “Red de contrabando de iPhone”. Allí se señalaba a los denunciados como “los mayores contrabandistas de Mar del Plata”, vinculados a la venta de aparatos Apple, Xiaomi, Samsung y Motorola, además de la explotación de casinos online y maniobras de lavado de activos mediante empresas fantasma.

El juez Inchausti procesó a nueve imputados y ordenó el decomiso anticipado de fondos en criptomonedas por 28.589,26 USDT. En procedimientos recientes se identificaron subgrupos que explotaban casinos online sin autorización y canalizaban las ganancias mediante un complejo sistema de cuentas digitales, utilizando datos de personas en situación de vulnerabilidad para dificultar el rastreo del dinero ilícito.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar