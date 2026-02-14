Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos informaron hoy que el líder opositor ruso Alexei Navalny murió en prisión a causa de un envenenamiento con epibatidina, una toxina letal presente en las ranas dardo de Ecuador, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Los gobiernos europeos indicaron que esta conclusión se obtuvo a partir del análisis de muestras tomadas al opositor ruso, que confirmaron de manera concluyente la presencia de esa sustancia. La epibatidina es considerada un arma química según la legislación internacional y no se encuentra de forma natural en Rusia.

En un comunicado conjunto, los países firmantes señalaron que Rusia “tenía los medios, el motivo y la oportunidad” para administrar el veneno mientras Navalny se encontraba detenido en una prisión de Siberia. Además, remarcaron que el reiterado desprecio de Moscú por el derecho internacional y por la Convención sobre Armas Químicas resulta evidente.

Rusia había sostenido desde febrero de 2024 que Navalny murió por causas naturales. Sin embargo, dada la toxicidad de la sustancia detectada y los síntomas reportados, los gobiernos occidentales consideran “muy probable” que el envenenamiento haya sido la causa directa de su muerte. Medios británicos estimaron que la epibatidina es unas 200 veces más potente que la morfina.

Los países firmantes recordaron que en agosto de 2020 ya habían condenado el uso del agente nervioso Novichok contra Navalny y lo vincularon con el intento de asesinato del ex espía ruso Sergei Skripal en Salisbury, en 2018. En ambos casos, señalaron, “solo el Estado ruso contó con los medios y el motivo” para ejecutar esos ataques.

Asimismo, los representantes ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas informaron al director general, Fernando Arias, sobre esta presunta violación de la Convención de Armas Químicas y expresaron su preocupación por la posible existencia de arsenales no destruidos en Rusia.

Durante una conferencia de prensa paralela al encuentro en Múnich, la viuda del opositor, Yulia Navalnaya, sostuvo que “científicos de cinco países europeos han concluido que mi marido fue envenenado con epibatidina, una de las neurotoxinas más mortíferas de la Tierra”. Añadió que la sustancia provoca parálisis, paro respiratorio y una muerte dolorosa.

En ese mismo acto, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, afirmó: “Solo el Gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Alexei Navalny durante su encarcelamiento en Rusia. Hoy arrojamos luz sobre el complot del Kremlin para silenciar su voz”.

Navalnaya agradeció a los países europeos que trabajaron durante dos años para esclarecer lo ocurrido y denunció que el presidente ruso Vladimir Putin “es un asesino y debe rendir cuentas por todos sus crímenes”.

Navalny murió el 16 de febrero de 2024 en la colonia correccional FKU IK-3 del municipio de Jarp, en el distrito autónomo de Yamalia-Nenetsia, en el Ártico ruso, a los 47 años. Estaba detenido desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú tras recuperarse en Berlín de un envenenamiento previo con Novichok.

Considerado el principal opositor político del Kremlin, Navalny fue un referente en la lucha contra la corrupción y el autoritarismo en Rusia. Abogado y activista, lideró protestas masivas, sufrió múltiples detenciones y juicios que él y sus seguidores consideraron políticamente motivados, y se convirtió en un símbolo de la resistencia democrática.

Fuente: con información de Infobae