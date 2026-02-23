Nuevos testimonios de exfuncionarios británicos están generando polémica al revelar que Prince Andrew Mountbatten‑Windsor habría utilizado dinero del contribuyente para pagar gastos que no están claramente relacionados con sus funciones públicas cuando se desempeñaba como enviado especial de comercio del Reino Unido. Según estas fuentes, durante viajes oficiales en los años 2000 se autorizaron reembolsos por servicios personales, como masajes, así como elevados costos de transporte y alojamiento, a pesar de que algunos empleados civiles habían expresado su oposición a que esos pagos se hicieran con fondos estatales.

Los testimonios recopilados por medios británicos señalan que al menos en una ocasión un funcionario objetó que se cubrieran esos gastos, pero fue superado por colegas de mayor jerarquía, lo que permitió que las cuentas fueran abonadas. Otra persona que supervisaba las finanzas de esos viajes sostuvo que no tenía dudas sobre la veracidad de esos reclamos basados en múltiples reembolsos presentados en expedientes oficiales.

Estos señalamientos se conocen en medio de un mayor escrutinio sobre la conducta del exduque de York, que fue arrestado recientemente bajo sospecha de mal desempeño en cargo público, en una causa que también examina su correspondencia y vínculos con figuras polémicas del pasado. Las investigaciones continúan abiertas y recientemente se han extendido a registros y documentos que podrían esclarecer otros aspectos de sus actividades durante su periodo como representante del gobierno en el extranjero.

La revelación de estos supuestos pagos con recursos públicos vuelve a avivar el debate sobre la transparencia en el uso de fondos estatales por parte de miembros de la familia real y la supervisión de sus roles oficiales, especialmente cuando se trata de posiciones que no están directamente remuneradas pero si respaldadas por apoyo logístico y financiero del Estado.

