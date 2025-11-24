El Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) y el Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA presentarán este martes un estudio clave que analiza la situación de pobreza y las brechas educativas que afectan a niños, niñas y adolescentes en Mar del Plata.

La actividad tendrá lugar el martes 25 de noviembre, a las 17, en la sede de la Universidad FASTA ubicada en Avellaneda 3341. La exposición formal del informe comenzará a las 18.

Durante la jornada, se mostrarán los principales resultados del estudio “Pobreza y desigualdades educativas en la niñez y adolescencia en Mar del Plata”, un trabajo realizado en conjunto entre ambos observatorios universitarios. El informe analiza las trayectorias escolares locales y las brechas que profundizan la desigualdad educativa en los sectores más vulnerables.

Los encargados de presentar los resultados serán Agustín Salvia e Ianina Tuñón, referentes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, junto a Gabriel Coronello Aldao, director del Observatorio Universitario de la Ciudad de UFASTA.

Desde ambas instituciones destacaron que se trata de una instancia “de vital importancia para comprender los desafíos socioeducativos de nuestra comunidad y generar un debate informado sobre las políticas necesarias”.

El evento está especialmente dirigido a docentes, investigadores, autoridades educativas, organizaciones sociales y funcionarios públicos, aunque la convocatoria es abierta para toda persona interesada en la temática.