El presidente de Ucrania, Voloymyr Zelensky, se reunirá este lunes con Donald Trump e importantes líderes europeos. Trump anticipó el mensaje que transmitirá: Zelensky debe aceptar algunas de las condiciones de Rusia, incluyendo que Ucrania ceda Crimea y se comprometa a no unirse nunca a la OTAN, para que la guerra termine.

Posibles garantías de seguridad: En la cumbre de la semana pasada con Trump, el presidente Vladimir Putin acordó otorgar garantías de seguridad a Ucrania e hizo concesiones sobre el intercambio de territorios como parte de un posible acuerdo de paz, según declaró el enviado estadounidense Steve Witkoff. Zelensky sugirió que dichas garantías deberían ser más sólidas que las que no funcionaron en el pasado. Rusia aún no ha mencionado tales acuerdos.



Cambio de táctica: Trump ahora se centra en lograr un acuerdo de paz sin buscar un alto el fuego debido a sus avances con Putin, afirmó Witkoff. En su búsqueda de este acuerdo, Trump se ha retractado de su amenaza de nuevas sanciones contra Moscú, a pesar de los llamados a imponer más presión económica.

