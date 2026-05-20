Deportistas marplatenses con síndrome de Down, junto a la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), lanzaron la campaña Rumbo a los Mundiales 2026: nosotros creemos en ellos, bajo el lema local Mar del Plata también cree en ellos, con el objetivo de recaudar fondos para participar en los campeonatos mundiales que se disputarán en noviembre en Portugal.

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La iniciativa busca financiar el viaje de tres atletas locales junto a su profesor acompañante, quienes representarán a la Argentina en la disciplina natación, en una competencia internacional que reunirá a deportistas de distintos países.

La campaña convoca a empresarios, comerciantes, emprendedores y a la comunidad en general a colaborar para hacer posible la participación de los deportistas, quienes cuentan con trayectoria y resultados destacados a nivel nacional e internacional.

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Los atletas convocados son Mauricio Nistal, Agustín Marengo y Agustín Bortolotto, quienes se formaron en espacios como Integra Sports y Asdemar, entidades reconocidas por su trabajo en inclusión y desarrollo deportivo.

Desde la organización destacaron que acompañar este proyecto implica impulsar el deporte de alto rendimiento, mejorar la salud física y mental de personas con síndrome de Down y promover una inclusión real con impacto social, además de respaldar a atletas que representan a la ciudad en el ámbito internacional.

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Asimismo, se informó que quienes colaboren podrán formar parte de la bandera que acompañará a la delegación, bajo la consigna Mar del Plata presente, con la inclusión de logos de empresas y comercios que apoyen la iniciativa. El aporte se debe hacer al alias natación.portugal y por cualquier consulta, se pueden comunicar al Instagram @fadasd.

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La FADASD ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, pasando de 13 atletas federados a más de 100 en procesos de selección nacional, organizando competencias en 10 disciplinas y convocando a más de 450 deportistas por año, además de obtener más de 100 medallas internacionales.