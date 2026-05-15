El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) retomó y reforzó las obras de recuperación vial en distintos puntos de la ciudad tras la mejora de las condiciones climáticas, luego de las lluvias que habían afectado el normal despliegue operativo.

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Las tareas incluyeron bacheo, pavimentación, reconstrucción de losas de hormigón, señalización y mantenimiento de calles de granza en zonas urbanas y periurbanas, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones de la infraestructura vial.

Con la reactivación del programa Bacheo Express, los trabajos se enfocaron en la reparación de baches pequeños y medianos en zonas de alto tránsito. Las cuadrillas intervinieron en el centro comercial de Güemes -en tramos de Brown, Falucho, Gascón y Alberti-, así como en sectores de San Lorenzo, Juan B. Justo, Independencia, San Juan y el cuadrante delimitado por San Juan, Independencia, Dorrego, Colón y Libertad.

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En paralelo, avanzan frentes de bacheo de hormigón. Se ejecutan trabajos de recuperación de losas sobre Champagnat, entre Rodríguez Peña y Juan B. Justo, y en Bolívar entre Uruguay y México, además de reparaciones en Larrea y España, y en Jujuy entre Almafuerte y Laprida.

Asimismo, el área de Ingeniería de Tránsito desarrolló tareas de señalización horizontal. Se realizó la demarcación de líneas divisorias de carril y de frenado en San Juan, desde Juan B. Justo hasta Rodríguez Peña, con continuidad prevista en otras arterias de alta circulación.

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Además, se completó la primera etapa constructiva de nuevos reductores de velocidad. Las intervenciones se realizaron en Carballo y Florisbelo Acosta, y en Alem y Avellaneda, donde próximamente se incorporará la señalización correspondiente para garantizar su visibilidad.

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En cuanto a las vías no pavimentadas, los trabajos también se intensificaron. Las motoniveladoras avanzaron en tareas de saneo y repaso en barrios como El Martillo, 9 de Julio, La Trinidad, Villa Primera y sobre Fermín Errea, entre otros sectores críticos de la ciudad.