Este lunes volvieron las clases en la Escuela Primaria N°21 donde se desarrollaron una serie de incidentes tras la denuncia de dos madres sobre un supuesto abuso perpetuado por un estudiante de la institución.

El Consejo Escolar realizó una inversión de 7 millones de pesos para arreglar la infraestructura, principalmente los vidrios, cerraduras, puertas, paredes y rejas que fueron afectados durante la manifestación.

Días atrás, los docentes ya se habían reunido para trabajar en un plan de continuidad pedagógica a la espera del visto bueno de la Jefatura Distrital.

Origen del caso

El 11 de noviembre un grupo de padres de la Escuela Primaria N°21 se apersonó en la institución, ubicada en Onésimo Leguizamón y Bolívar, luego de que dos madres denunciaran que sus hijas habrían sido abusadas sexualmente por un alumno de un grado superior.

Con los alumnos fuera del colegio, los padres ingresaron generando destrozos y enfrentamientos que derivaron en la intervención de personal de prefectura para dispersar a los manifestantes.

No obstante, el grupo de familiares se dirigió hasta la vivienda del joven acusado y la prendieron fuego. La fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quedó a cargo de la investigación donde se deberán esclarecer las denuncias de abuso sexual y los actos de violencia de los padres.

