El monumento, que representa al rosarino levantando la Copa del Mundo obtenida con la Selección argentina en Qatar 2022, había sido inaugurado en diciembre de 2025 durante la denominada “GOAT Tour”, la visita del astro argentino al país asiático que movilizó a miles de fanáticos.

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Sin embargo, apenas cinco meses después de su instalación, ingenieros del gobierno de Bengala Occidental determinaron que la estructura ya no era segura. Según explicaron, la estatua comenzó a balancearse con el viento, lo que generó preocupación por el riesgo de derrumbe sobre una avenida de alto tránsito. Como medida preventiva, trabajadores colocaron cuerdas alrededor de la escultura para sujetarla mientras se organiza el operativo de desmontaje.

“Notamos que la estatua se balancea con el viento”, explicó el legislador estatal Sharadwat Mukherjee al confirmar la decisión de removerla. De todos modos, aclaró que el procedimiento no será sencillo debido al tamaño y peso del monumento.

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Por el momento, las autoridades no definieron si la estatua será trasladada a otro punto de la ciudad o si será desmontada de manera definitiva.

La noticia volvió a poner a Messi en el centro de la escena en India, donde su visita en diciembre pasado ya había estado marcada por el caos. En aquel viaje, miles de fanáticos colmaron el estadio Salt Lake de Calcuta con la expectativa de verlo en acción, pero una serie de problemas organizativos provocó incidentes, quejas del público e incluso la intervención policial.

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