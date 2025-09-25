El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó el final anticipado de las retenciones cero a granos y subproductos, al advertir que “muchos productores se quedaron afuera” del beneficio. El dirigente rural señaló que el cupo de 7.000 millones de dólares dispuesto por el Decreto 682/2025 se agotó en apenas 72 horas y generó nuevos malestares con el gobierno de Javier Milei.

Ads

Es que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó a través de redes sociales que el esquema de retenciones cero para la exportación de granos y carnes alcanzó el cupo estipulado por la administración libertaria, por lo que se dio de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) y los registros volvieron al esquema anterior.

Al respecto, Pino expresó que, si bien nunca dudaron de que esos siete mil millones se alcanzarían por la oportunidad de venta que representaba para los productores locales, sí sorprendió que “en 48 o 72 horas” se cubriera el total del cupo disponible y que “todo vuelva a la situación anterior”.

Ads

Durante una entrevista radial, el titular de la Rural señaló que “resulta llamativo que, en tan poco tiempo, la exportación haya presentado tantas declaraciones juradas para cubrir semejante monto”, y demandó al Gobierno nacional “manejar información concreta y establecer cómo se distribuyeron esos recursos”.

Puede interesarte

En paralelo, Pino señaló que la SRA comenzó a evaluar si el esquema de retenciones cero “realmente llegó al productor o no” y sintetizó el malestar del sector: “El ánimo nos duró poquito”. En esa línea, el referente agropecuario insistió en que el campo necesita certezas sobre los precios y afirmó que si el laureado beneficio se extendiera hasta el 31 de octubre, podría “beneficiar realmente al productor”.

Ads

Vale precisar que el decreto en cuestión había establecido que las retenciones a granos y subproductos se mantendrían en 0% hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar el cupo fijado por el Gobierno, lo que ocurriera primero. El anexo incluyó productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, además de derivados como harina, pellets, aceites, biodiesel, harina de trigo y malta, que luego se extendió también a carnes bovinas y aviares.

No obstante, tras la confirmación del swap con Estados Unidos, el funcionario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, aseguró que su país estaba trabajando con la Argentina “para poner fin al feriado impositivo de los productores que liquidan divisas”, lo que provocó desconcierto e instaló interpretaciones sobre un eventual pedido de Washington para limitar la vigencia del beneficio impositivo.

En tanto, el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó que hasta el 24 de septiembre inclusive se habían registrado exportaciones por 11,47 millones de toneladas, valuadas en 4.181 millones de dólares. Ese número representó el 59,7% del cupo habilitado y casi duplicó el récord del 31 de agosto de 2018, cuando se anotaron 6 millones de toneladas.

Ads

Fuente: Diputados Bonaerenses