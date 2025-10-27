Con más del 95% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza, el espacio encabezado por el presidente Javier Milei, se impone en las elecciones legislativas nacionales y protagoniza una remontada histórica en la provincia de Buenos Aires, donde Diego Santilli aventaja por menos de un punto.

A nivel país, el oficialismo supera el 40% de los sufragios y obtiene triunfos en Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis, Salta, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Tierra del Fuego y Santa Cruz, además de imponerse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la provincia de Buenos Aires, con más del 95% de las mesas contabilizadas, La Libertad Avanza logra un 41,51% contra el 40,86% del peronismo, lo que representa una sorprendente recuperación respecto de septiembre, cuando había perdido por 13 puntos.

El peronismo, que confiaba en un triunfo holgado, sólo logró retener su mayoría en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y La Pampa, aunque con diferencias menores a las previstas.

Con este panorama, la alianza oficialista La Libertad Avanza, junto a sus socios, se consolida como la primera minoría en la Cámara de Diputados con más de 100 bancas, aunque deberá negociar con bloques dialoguistas para aprobar futuras leyes.

Tras los comicios, el oficialismo contará con 82 diputados propios, duplicando su representación respecto a diciembre. Sumando los 22 legisladores del PRO y los 6 de la UCR, el bloque alcanzará alrededor de 110 diputados.

De todas formas, LLA precisará el acompañamiento de espacios que históricamente mostraron predisposición al diálogo, como Innovación Federal, que obtendría entre 7 y 8 bancas; Producción y Trabajo, con 3 legisladores, e Independencia, que también sumaría 3 representantes.

Por su parte, el bloque Provincias Unidas llegaría a unos 20 escaños, aunque sus gobernadores fueron derrotados en todos los distritos.