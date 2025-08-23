Luego de que se hiciera viral un video con dos jóvenes destrozando las instalaciones de la Escuela N°60 José Artigas, ubicada en calles 7 y 24 de Estación Chapadmalal, el intendente Guillermo Montenegro se hizo eco en sus redes sociales y aseguró que son el reflejo de “una generación que no tiene respeto por las cosas, ni por la gente, ni por las instituciones, ni por el trabajo, ni por la educación”.

Ads

En las últimas horas, el video de dos jóvenes destrozando las escuelas comenzó a circular por la ciudad, especialmente entre la comunidad de padres y docentes que concurren al colegio. La sorpresa es que los propios agresores subieron las imágenes a sus redes sociales, donde se los puede escuchar sobre los desmanes que provocaron y las roturas de bancos, escritorios y demás mobiliario.

Estos menores que se ríen del daño que están causando en una escuela son producto de una generación que no tiene respeto por las cosas, ni por la gente, ni por las instituciones, ni por el trabajo, ni por la educación.



Les enseñaron que está bien, que pueden hacer lo que… pic.twitter.com/S9yJCUnA8K — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 23, 2025

Montenegro compartió en sus redes sociales imágenes de los adolescentes, de los que dijo que tienen “valores perdidos”.

Ads

“Se ríen del daño que están causando en una escuela -se quejó el intendente y agregó que- les enseñaron que está bien, que pueden hacer lo que quieran porque son mártires”.

Sin perder tiempo en sumar su bronca al discurso de campaña, Montenegro aseguró que el accionar vandálico de los jóvenes es “un resultado más de la década ganada”. Y rechazó la idea de un “estado presente” al afirmar que estos menores “son de cuarta”.

Ads

Puede interesarte

Montenegro también evocó su infancia, recordando que “cuando yo era chico tenía el guardapolvo sin arrugas, pulcro y firme de almidón”, y lamentó la pérdida de valores, sumada a “la caradurez y la impunidad” de los responsables.