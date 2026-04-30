Julián Álvarez podría convertirse en jugador de Manchester United la próxima temporada.

Julián Álvarez generó preocupación en Atlético de Madrid y en la Selección Argentina luego de retirarse lesionado en el empate 1-1 frente a Arsenal por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

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El delantero cordobés sufrió una dolencia en el tobillo izquierdo y, a pocos días del Copa Mundial de la FIFA 2026 y con la definición continental en el horizonte, se encendieron todas las alarmas tanto para Diego Simeone como para Lionel Scaloni.

Sin embargo, desde el club español confirmaron un panorama alentador: el diagnóstico inicial indicó un esguince grado 1 en el tobillo izquierdo, una lesión menor que no lo marginaría demasiado tiempo.

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Además, Álvarez volvió a ser determinante al marcar en el encuentro y alcanzó la impresionante cifra de 25 goles en la máxima competencia europea de clubes.

En conferencia de prensa, Simeone transmitió tranquilidad y aseguró que tanto Julián como Giuliano Simeone podrían estar presentes en la revancha del próximo martes.

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“Conociéndolos, el martes están seguro”.

Tras el 1-1 en la ida, Atlético deberá viajar a Londres para buscar la clasificación a la gran final, que se disputará el 30 de mayo en Hungría.