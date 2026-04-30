Respira la Selección Argentina: Julián Álvarez llegaría al duelo en Londres
El delantero argentino encendió las alertas tras retirarse con molestias en el tobillo en la ida ante Arsenal. Sin embargo, el primer diagnóstico fue favorable y estaría disponible para la revancha.
Julián Álvarez generó preocupación en Atlético de Madrid y en la Selección Argentina luego de retirarse lesionado en el empate 1-1 frente a Arsenal por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.
El delantero cordobés sufrió una dolencia en el tobillo izquierdo y, a pocos días del Copa Mundial de la FIFA 2026 y con la definición continental en el horizonte, se encendieron todas las alarmas tanto para Diego Simeone como para Lionel Scaloni.
Sin embargo, desde el club español confirmaron un panorama alentador: el diagnóstico inicial indicó un esguince grado 1 en el tobillo izquierdo, una lesión menor que no lo marginaría demasiado tiempo.
Además, Álvarez volvió a ser determinante al marcar en el encuentro y alcanzó la impresionante cifra de 25 goles en la máxima competencia europea de clubes.
En conferencia de prensa, Simeone transmitió tranquilidad y aseguró que tanto Julián como Giuliano Simeone podrían estar presentes en la revancha del próximo martes.
“Conociéndolos, el martes están seguro”.
Tras el 1-1 en la ida, Atlético deberá viajar a Londres para buscar la clasificación a la gran final, que se disputará el 30 de mayo en Hungría.
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