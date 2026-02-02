La evolución de los principales indicadores financieros dejó señales alentadoras durante enero y abrió expectativas de un año con mejores condiciones de financiamiento para la Argentina.

El repunte se apoyó, principalmente, en las compras de divisas realizadas por el Banco Central de la República Argentina y en una fuerte compresión del riesgo país, que volvió a niveles no vistos desde 2018. Este escenario reavivó la posibilidad de un regreso del país a los mercados internacionales de deuda, aunque todavía con tasas elevadas.

En ese contexto, los bonos soberanos alcanzaron precios récord desde la reestructuración de 2020 y las acciones argentinas tocaron máximos históricos en pesos, con una recuperación significativa también medida en dólares. La estabilidad del dólar y la acumulación de reservas ayudaron a consolidar la tendencia.

El índice de riesgo país elaborado por JP Morgan llegó a ubicarse en torno a los 475 puntos básicos, acercándose a niveles de países como Ecuador, que recientemente volvió a emitir deuda en los mercados internacionales. Para los analistas, este dato funciona como referencia para una eventual colocación de bonos argentinos.

Especialistas del mercado destacaron que la combinación de equilibrio fiscal, menor presión cambiaria y flujo de dólares por exportaciones y emisiones corporativas fortaleció la confianza. A su vez, la ausencia de financiamiento monetario del Tesoro y la absorción de pesos contribuyeron a contener expectativas inflacionarias.

De cara a los próximos meses, los economistas coinciden en que una mayor baja del riesgo país dependerá de la continuidad en la acumulación de reservas y del avance de reformas clave en el Congreso. Si ese escenario se consolida, el mercado empieza a ver un 2026 con mejores perspectivas para la economía argentina.

Fuente: Infobae