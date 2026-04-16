El Banco Central acumula compras por más de US$5800 millones en lo que va de 2026, en una estrategia clave del Gobierno para garantizar los pagos de deuda previstos para julio, que ascienden a unos US$4200 millones.

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Sin embargo, no todo ese monto se refleja en las reservas: en el mismo período, crecieron en torno a US$4460 millones, lo que mantiene cierta cautela en el mercado respecto a la capacidad de acumulación.

El foco está puesto en cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, que proyecta que la Argentina deberá sumar unos US$8000 millones de reservas netas durante este año. Para lograrlo, el organismo planteó que el Banco Central debería comprar al menos US$10.000 millones.

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En el mercado destacan el cambio de tendencia desde comienzos de año. “Todos los días el Banco Central se posiciona como comprador”, señalaron desde consultoras privadas, al remarcar la continuidad de las intervenciones en el mercado cambiario.

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El ingreso de divisas por la cosecha también juega a favor. Solo en una jornada reciente, el sector agroexportador liquidó US$85 millones, mientras que la autoridad monetaria adquirió US$185 millones, en un contexto en el que se espera que el flujo de dólares aumente en los próximos meses.

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De todos modos, los analistas advierten que la acumulación efectiva es menor a las compras. Actualmente, el Banco Central retiene poco más de la mitad de lo que adquiere, lo que obliga a mantener un ritmo elevado para cumplir con los objetivos anuales.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, analiza alternativas de financiamiento, como ingresos por privatizaciones o acuerdos aún en negociación, mientras el Tesoro también avanza con colocaciones en dólares en el mercado local.

Como respaldo adicional, el FMI aprobó recientemente la segunda revisión del acuerdo y prevé un desembolso cercano a los US$1000 millones, lo que aporta alivio en el corto plazo y refuerza la estrategia oficial de cara a los compromisos de deuda.

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Fuente: TN