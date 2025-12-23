Las reservas del Banco Central de la República Argentina superaron los USD 43.000 millones y alcanzaron su nivel más alto en casi cinco meses, impulsadas por el nuevo récord del precio internacional del oro. La jornada financiera cerró con el dólar estable a $1.475 en el Banco Nación, una caída del 0,7% en el índice S&P Merval y un retroceso promedio del 0,1% en los bonos soberanos en dólares.

Los agentes del mercado ya proyectan un 2026 condicionado por las reformas económicas anunciadas por el gobierno de Javier Milei, el eventual regreso del financiamiento voluntario para el sector público y un esquema cambiario más flexible, alineado con la inflación. En este contexto, las últimas ruedas del año se desarrollan con escasas variaciones, a la espera de la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado.

El oro avanzó 1,1% hasta los USD 4.516,60 la onza, lo que aportó USD 377 millones al incremento diario de las reservas, que cerraron en USD 43.014 millones. La mejora en la valuación de activos -particularmente del oro, cuya tenencia de 2 millones de onzas supera los USD 9.000 millones- explicó USD 240 millones del aumento. De superar la marca del 4 de agosto, los activos internacionales del BCRA alcanzarían su mayor nivel desde enero de 2023.

En el plano fiscal y financiero, el ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la posibilidad de emitir nueva deuda bajo legislación extranjera para afrontar el vencimiento de USD 4.300 millones previsto para enero. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, afirmó en su cuenta de X.

Desde el sector privado, analistas proyectaron un crecimiento económico cercano al 4% para 2026, basado en un escenario de estabilidad, recuperación del crédito y mejora en la confianza.

Fuente: con información de Infobae