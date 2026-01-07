La Asamblea Playas del Sur presentó un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ante el Municipio de General Pueyrredon para impugnar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada al emprendimiento inmobiliario Vivienda Multifamiliar La Reserva Explanada, un proyecto previsto sobre la franja costera de la zona sur de Mar del Plata.

En diálogo con El Marplatense, Kanki Alonso, integrante de la Asamblea Playas del Sur, explicó que la resolución firmada por el EMSUR no es un trámite menor, sino un acto administrativo que declara la viabilidad del proyecto, pese a que —según sostuvo— el procedimiento presenta graves irregularidades legales.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la ordenanza municipal que modificó indicadores urbanísticos de manera específica para una sola parcela. Alonso señaló que esa norma fue aprobada en tiempo récord, sin instancias de participación ciudadana y sin la convalidación obligatoria de la Provincia de Buenos Aires, requisito indispensable para que tenga validez jurídica.

En ese marco, advirtió que el proyecto se apoya en un cambio de uso de suelo que aún no tiene fuerza legal. “Si los indicadores urbanísticos no están convalidados, el proyecto no está permitido, y no se puede tramitar una declaración de impacto ambiental sobre una obra que no es legal”, remarcó.

Otro eje central del reclamo es la demarcación de la línea de ribera, que define el límite entre la propiedad privada y el dominio público. Según explicó, la línea utilizada en el expediente es provisoria y carece de sustento técnico, y contradice estudios posteriores elaborados por la Autoridad del Agua.

De acuerdo a esos informes, se estaría otorgando como privada una franja de entre 80 y 100 metros de playa, un espacio que corresponde al uso público. Alonso sostuvo que el límite de la propiedad “no puede estar dentro del mar” y que esta situación genera una grave incertidumbre jurídica y ambiental.

A estas observaciones se suman faltantes técnicos relevantes, como la ausencia de un estudio de suelos, pese a que el proyecto prevé excavaciones de gran profundidad, y la falta de un estudio de cono de sombra, obligatorio para edificaciones cercanas a la playa.

Además, desde la Asamblea Playas del Sur señalaron que el emprendimiento no cumple con la obligación de garantizar accesos públicos ni baños, tal como lo exige la normativa vigente para ese sector de la costa. “Sin acceso público no se puede autorizar ninguna obra”, sostuvo Alonso.

Finalmente, el integrante de la Asamblea afirmó que el Municipio debería suspender el proceso de evaluación ambiental hasta que se aclaren las cuestiones legales y técnicas de fondo. “Deben aplicarse los principios preventivo y precautorio: avanzar en estas condiciones implica el riesgo de un daño ambiental irreversible”, concluyó.