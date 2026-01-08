Mientras desde la Asamblea Playas del Sur realizaron una presentación para impugnar la Declaración de Impacto Ambiental otorgada al emprendimiento inmobiliario denominado como Reserva Explanada, desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9 (CAPBA D9) su presidente, Diego Domingorena, recordó la posición contraria al emprendimiento que tuvieron durante la audiencia pública realizada por la Municipalidad y cuestionaron la “falta de planificación, de pensar, de tener un plan rector, un plan regulador” para la ciudad.

Durante la audiencia realizada para discutir este proyecto, el Colegio de Arquitectos cuestionó de manera integral el proyecto de viviendas multifamiliares, al considerar que su localización, escala y normativa habilitante generan impactos ambientales, paisajísticos, patrimoniales y sociales graves, además de vulnerar normas provinciales y nacionales de jerarquía superior. En diálogo con El Marplatense, Domingorena aclaró que “no estamos en contra del desarrollo de la ciudad, todo lo contrario, ya que es el único impulso que sirve para que una ciudad crezca y además que genere trabajo, no solo para los profesionales nuestros, sino también para lo que es la industria de la construcción”.

De todos modos, recordó que “en nuestra ley estamos obligados a asesorar a la comunidad en temas en los que tenemos expertise”.

Domingorena brindó un marco general de situaciones irregulares, que además complican a los profesionales de la arquitectura: “No solamente vemos mal el tema de que no se respeten las cuestiones técnicas, sino que estamos frente a un proceso en el que la excepción es la norma. Y eso, más allá de que es totalmente insostenible para la ciudad, insustentable, la falta de planificación, la falta de pensar, de tener un plan rector, un plan regulador, también va en detrimento de la mayoría de nuestra matrícula”.

En ese sentido recordó que para obtener una aprobación de una obra sencilla “estamos teniendo dificultades en los tiempos y en las modalidades que tiene el Municipio para poder habilitarlas”, mientras que “por otro lado salen estas excepciones en tiempo récord y sin respetar muchísimas de las normas que se mencionan en el informe”.

EL INFORME DE LOS ARQUITECTOS

Durante la presentación realizada por el CAPBA D9, se sostuvo que el proyecto vulnera derechos socioambientales, compromete el patrimonio natural y paisajístico y contradice el principio de máxima protección ambiental. “Las dimensiones y el cambio de uso que implica el proyecto vulnera derechos socioambientales y afecta a las generaciones futuras”, consideraron en su informe.

Además cuestionaron la normativa urbanística aplicada, al recordar que ya en 2023 se había objetado la modificación de indicadores urbanísticos, señalando que no se trató de una simple reinstalación: “Se modificaron los indicadores incrementando la altura máxima de lo construido”. Y remarcaron que la ordenanza particular no cuenta con convalidación provincial, por lo que su validez es cuestionable.

Además de señalar falencias en la forma presencial de inscripción y consulta del expediente que no han “facilitado una participación plena de la ciudadanía”, también se indicó que el proyecto no garantiza adecuadamente las servidumbres de paso público exigidas por ordenanza municipal. Y cuestionaron que “el cambio de playas naturales a playas urbanas afecta el patrimonio físico-natural y reduce el atractivo turístico”.

Y en otro de los puntos cuestionados por los arquitectos, se remarcó que la construcción de estacionamientos, amenities y bauleras en subsuelo implica excavaciones de gran escala. Esto generaría impermeabilización del suelo, lo que “impactará negativamente al disminuir la superficie de infiltración del agua”.