Hace instantes se registró un hecho que tensionó las calles céntricas de Mar de Plata. Una mujer de 32 años se atrincheró en un departamento ubicado en Rivadavia entre San Luis y Mitre desde donde amenazó con suicidarse.

El hecho se registró luego de que ella comenzara a los gritos y a romper cosas en el interior de la vivienda. Al lugar acudieron Defensa Civil, Bomberos y Policía local para poder rescatar a la implicada, quien según fuentes consultadas “habría consumido sustancias”. Finalmente lograron rescatarla y trasladarla al hospital.

Sobre esto, el encargado del edificio emplazado en Rivadavia al 2700, Facundo brindó detalles al respecto: "Empecé a escuchar gritos, me acerqué al departamento y vecinos me notificaron que la chica estaba encerrada. Ella compartía el lugar con un muchacho el cual justamente había salido y parece que en ese momento ella aprovechó a poner cosas detrás de la puerta para que no la abrieran", dijo.

Puede interesarte

"Entre tantos gritos ella decía que se iba a matar. Rompió vidrios, tiró cosas desde las ventanas hacia el patio interno así que todos los vecinos se empezaron a movilizar. Se llamó al 911, vino la policía pero al estar encerrada, ellos no podían hacer nada así que se comunicaron con los bomberos quienes finalmente pudieron abrir. La mujer se dispuso a salir y ahora la trasladaron al hospital", indicó.

Y agregó que "supuestamente lo que se decía acá, ella estaba pasada de sustancias. Gracias a dios salió todo bien. Ahora resta buscar los dos gatos del muchacho que compartía departamento porque uno desapareció y como ella amenazaba que se iba a matar con una cuchilla también, él tiene miedo de que le haya hecho algo".

"Nunca pasó nada similar. Hay conflictos de un edificio normal pero nunca nada como esto. De parte de ella, tampoco han pasado estas cosas. Él vive hace varios años acá pero ella se mudó hace poco. Yo vi como hablaba con la mujer y ahora la acompañó al hospital. Se sabe que hace poco falleció su mamá así que seguramente su mente está afectada por eso", afirmó el Encargado del edificio.

"Le hablaba a través de la puerta, ella reaccionaba bien en un principio pero después de la nada empezaba a insultar, se ponía agresiva. Parecía bipolar. No sé si son pareja pero ella venía de vez en cuando desde hace un tiempo", aclaró.

Y a modo de conclusión, expresó: "El departamento es interno y lo complicado de eso es que tiene tres ventanales, entonces tenían miedo con que ella se arrojara de alguno, en caso de que los Bomberos rompieran la puerta para ingresar. Así que armaron una táctica para colgarse pero pudieron ingresar porque ella abrió después de charlar mucho".