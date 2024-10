“Viviendo en manada” (@viviendo.enmanada en Instagram) es la página que creó Abril para mostrar el increíble trabajo que lleva adelante desde 2020, donde rescata y le da un hogar a perros y gatos callejeros. La marplatense busca encontrarle una familia a cada mascota que salva, pero por el contexto económico, cada vez se hace más difícil.

Abril inició con “Viviendo en manada” hace cuatro años, cuando adoptó a su primera perrita en una de las jornadas que realiza la Asociación Pro Ayuda al Animal Abandonado (APAAA) en la Iglesia Catedral. Al tiempo descubrió que la “gorda”, como la llama, “había sido muy maltratada”: tenía marcas de quemaduras en el cuello y letras y números hechos con soldador en el lomo.

Entonces, desde ese momento siempre quiso ayudar para que ningún animal pase por lo que vivió su mascota. Así fue que comenzó a hacer “tránsito” en pandemia y en la actualidad se dedica a rescatar perros, gatos y todo tipo de animales, a cualquiera que encuentre en la calle.

“Tenía una gatita, Mulán, pero desde que llegó la ´gorda´ veo totalmente de otra manera a los animales. De hecho, mi segunda perra adoptada se quedó por ella, por la relación que tienen. Mi vida cambió completamente, es haber conocido una visión de los animales que la gente no tiene. Es que al no hacer esas cosas, uno cree que no existe. Es increíble la cantidad de cosas que te cruzás estando de este lado”, explicó en comunicación con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

Para Abril, hoy ya es “un estilo de vida” porque mientras camina por la calle va “buscando qué animal nacesita una mano”. En su caso no se trata de un refugio, sino que hace “tránsito” tanto en su casa como en su negocio, un pet shop. En un principio lo hacía para otras chicas que rescatan animales, hasta que encontró a más perros y gatos que necesitaban de su ayuda, según recuerda.

Por otro lado, también comentó que “Viviendo en manada” comenzó gracias a “Floppy”, una perra que rescató de la calle creyendo que estaba preñada, pero en realidad tenía una infección en el útero y debieron “vaciarla por completo”. En esa línea, contó: “Ese fue el primer caso complicado que me llegó y necesité ayuda de la gente porque requería de una operación muy compleja. Tenía miedo de no conseguir que la adoptaran porque ya tenía cinco animales en casa, además de otros en tránsito. Por eso armé un perfil en Instagram para llegar a más gente”.

Y aunque reconoció que durante el último año fue “complicado” costear los gastos que conlleva rescatar y hacer tránsito de animales, remarcó que “de a poco y con la ayuda de todas las chicas que estamos en esto vamos sorteando muy bien los casos”. Cuando Abril menciona a “las chicas” se refiere a otros grupos que se dedican al rescate de animales en la ciudad, como “Dealer de gatitos”, “Garritas MdP”, “Transita Huellitas” o “Patitas Callejeras”.

“Siempre organizamos rifas o ventas de productos. En mi caso tengo un emprendimiento de comida vegana para solventar los gastos. Pedimos colaboración y hay mucha gente que nos da una mano enorme. Pero lo que más nos falta en este momento son hogares de tránsito porque estamos saturadas de animales en nuestros espacios”, concluyó la rescatista marplatense.