En una intervención conjunta entre Defensa Civil Mar del Plata y Bomberos de Sierra de los Padres, se logró asistir a un equino que había quedado atrapado en una cuneta de mediana profundidad en la zona de Río Jáchal.

El operativo se desarrolló en colaboración con el dueño del animal, quien participó activamente del rescate junto a los bomberos, encabezados por el Suboficial Principal Santiago Agustín. Debido a la ubicación y las condiciones del terreno, se procedió a trasladar al caballo hasta el domicilio del propietario, utilizando un bolsón de arena para facilitar el arrastre durante un trayecto de aproximadamente 30 metros.

Según informaron las autoridades presentes, el propietario del equino se comprometió a hacerse cargo de la atención veterinaria correspondiente en horas de la mañana del mismo viernes.

Desde Defensa Civil destacaron la labor coordinada y rápida entre los equipos de emergencia y el compromiso del dueño del animal, que permitió resolver la situación sin mayores complicaciones.

