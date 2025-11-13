La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad retiró cuatro perros de una vivienda del barrio El Colmenar, en Batán, tras una denuncia vecinal por presunto maltrato animal. El operativo fue realizado en conjunto con la Comisaría Octava y la Fiscalía General.

Los animales -tres galgos y un caniche- fueron hallados en condiciones inadecuadas de habitabilidad, con signos de descuido y bajo peso corporal. Tras recibir atención clínica primaria, fueron trasladados a hogares de tránsito donde aguardan una adopción responsable.

Desde la Municipalidad recordaron que para que Zoonosis pueda intervenir, es necesario realizar la denuncia en la comisaría más cercana o completando el formulario online en www.seguridad.gba.gob.ar/#/home. Luego, se debe presentar la copia en Canesa y Guanahani, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00, o subir el número de denuncia en la web del Municipio.

En este sentido, la Municipalidad invita a los vecinos interesados en brindar cuidado transitorio a los animales rescatados a completar el formulario disponible en www.bit.ly/Transitoparaadopcion o comunicarse al 223410175. Desde las redes oficiales se difunden los animales en tránsito para facilitar su adopción, junto con la atención veterinaria correspondiente.

