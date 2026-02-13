Un dramático operativo se desplegó frente a la costa de Mar del Plata, donde la Prefectura Naval Argentina logró salvar a un tripulante que sufría una grave hemorragia digestiva mientras navegaba a 118 millas náuticas (más de 200 kilómetros) de tierra firme.

La emergencia se inició cuando el capitán del pesquero Stella Maris I alertó que uno de sus marineros, de 35 años, presentaba vómitos con abundante sangre. Tras una primera radioconsulta médica, se le indicó reposo y medicación, pero con el correr de las horas el cuadro no mejoró y se decidió su evacuación aérea urgente.

Desde la Estación Aérea Mar del Plata despegaron un avión y un helicóptero con nadadores de rescate y un médico a bordo. En una maniobra de extrema precisión, los rescatistas descendieron desde la aeronave hasta el buque, colocaron al tripulante en una canasta sanitaria y lo izaron cuidadosamente.

Durante el traslado aéreo, el paciente recibió atención médica constante. Al arribar al helipuerto local, una ambulancia lo trasladó de inmediato a un hospital para su internación.

El operativo contó además con la asistencia preventiva de bomberos especializados de la Prefectura, que garantizaron un aterrizaje seguro.

La rápida coordinación y el despliegue aéreo fueron claves para asistir al marinero en una situación crítica en pleno océano.