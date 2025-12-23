El Municipio rescató a dos perros que se encontraban en estado de abandono y en condiciones inadecuadas de habitabilidad, tras una denuncia penal realizada por vecinos del barrio San Patricio. Los animales fueron retirados de una vivienda, recibieron atención clínica veterinaria y actualmente permanecen en hogares de tránsito a la espera de una adopción responsable.

Ads

La intervención se llevó adelante luego de una denuncia policial presentada por vecinos y organizaciones proteccionistas. Personal de la división de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis, junto a la Unidad Fiscal 1 y la Comisaría 13ª, constató que los perros presentaban bajo peso corporal, signos de descuido, lesiones en el cuello y malnutrición.

Tras el operativo, los animales fueron evaluados clínicamente y derivados a hogares de tránsito. Desde el Municipio informaron que serán entregados castrados y vacunados al momento de concretarse su adopción.

Ads

Puede interesarte

La denuncia que habilitó el procedimiento fue radicada en la Comisaría 13ª y avalada por la doctora Florencia Salas, quien libró de manera inmediata la orden de allanamiento y retiro de los animales, en el marco de la Ley 14.346 sobre maltrato y abandono animal.

Asimismo, desde las redes oficiales del Municipio se difunde información sobre los animales en tránsito para facilitar su adopción, además de garantizar la atención veterinaria necesaria durante el período de recuperación.

Ads

Para que el personal de Zoonosis pueda intervenir en casos similares, es indispensable realizar la denuncia en la comisaría más cercana o completar el formulario disponible en www.seguridad.gba.gob.ar/#/home. Una vez realizada la denuncia online, debe presentarse una copia en Canesa esquina Guanahani, de lunes a viernes de 08:00 a 13:00, o cargarse el número de denuncia en la web municipal.

Puede interesarte

En cuanto a los requisitos para ser hogar de tránsito, se recuerda que los propietarios, poseedores o tenedores de mascotas deben mantenerlas en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, brindarles alojamiento, agua limpia, alimentación y cuidados que eviten enfermedades zoonóticas. La Ordenanza Municipal Nº22031 establece que la persona tenedora es responsable por los daños, perjuicios o molestias ocasionados por su mascota.

La normativa también indica que los animales de compañía no pueden tener como alojamiento habitual balcones, terrazas, vehículos, habitaciones sin ventilación o espacios que no garanticen su bienestar. Tampoco pueden deambular sueltos en la vía pública o en lugares no habilitados, salvo que lo hagan con correa y collar.