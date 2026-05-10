Dos hombres tuvieron que ser rescatados este fin de semana luego de ingresar al mar en para practicar parawing en medio del fuerte temporal que afectó a toda la Costa Atlántica. El operativo fue encabezado por personal de Prefectura Naval Argentina a la altura del sector del Torreón del Monje.

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Según trascendió, los deportistas habían salido al agua pese a las advertencias emitidas por organismos oficiales debido a la ciclogénesis que provocó intensos vientos, fuerte oleaje y condiciones peligrosas en toda la franja costera. Ambos practicaban parawing, una disciplina náutica similar al kitesurf que utiliza una especie de ala para impulsarse con el viento.

El alerta se activó cuando un trabajador de un club náutico advirtió que los hombres no podían regresar a la costa. A partir de ese aviso, Prefectura desplegó un operativo de emergencia con embarcaciones, patrulleros y apoyo preventivo de un guardacostas preparado para intervenir si la situación se agravaba.

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Finalmente, los dos deportistas, de 47 y 53 años, fueron asistidos y lograron salir del agua sin necesidad de atención médica. Sin embargo, desde la fuerza remarcaron que la maniobra puso en peligro tanto a los involucrados como al personal afectado al rescate.

El episodio ocurrió en medio de un fin de semana marcado por el fuerte impacto del temporal sobre la ciudad, donde hubo calles anegadas, caída de árboles, daños en sectores costeros y olas que superaron los tres metros de altura en distintos puntos del litoral marítimo.

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