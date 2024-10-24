A raíz de una denuncia policial efectuada por los vecinos del barrio Parque Independencia, personal de la división de Inspectoría y Maltrato de Zoonosis junto a la Unidad Fiscal Nº1 y la Comisaría 5, trabajaron para rescatar a un perro por abandono, malnutrición y maltrato de una vivienda situada en Fragata Maldonado al 3800.

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En este marco, se lo evalúo clínicamente y permanece en un hogar de tránsito para una futura adopción responsable.

El Director de Zoonosis y Bienestar Animal, el doctor Pablo Alí señaló que “esta es una nueva intervención como tantas otras que se realizan gracias al compromiso de los vecinos”.

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En este caso, la denuncia se efectuó en la Comisaría 5 y fue avalada por la doctora Florencia Salas quien libró una orden de allanamiento y retiro de la perra por situación de maltrato y abandono animal, citando la Ley 14346.

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En lo que va del año, se rescataron 116 animales producto de allanamientos, desalojos o por situaciones de maltrato animal o abandono a los cuales se les brindó asistencia primaria veterinaria y se les buscó un hogar responsable.

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Cabe recordar que a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, la Municipalidad de General Pueyrredon puso a disposición un formulario web para que los vecinos puedan anotarse como hogar de tránsito para la adopción responsable. El link para registrarse es https://bit.ly/Transitoparaadopcion .

Además, desde las redes oficiales dependientes del Municipio se realiza la difusión del animal en tránsito para su adopción, así como también la atención veterinaria que necesite.

Por último, para que el personal de Zoonosis pueda intervenir en los casos de maltrato animal se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana o completando el formulario en https://seguridad.gba.gob.ar/#/home. Una vez realizada la denuncia de forma online se debe acercar la copia a Canesa esquina Guanahani, de lunes a viernes de 8 a 13 hs.

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Requisitos para ser hogar de tránsito para adopción

Los propietarios, poseedores o tenedores de mascotas, tienen la obligación de mantenerlos en condiciones higiénico - sanitarias de bienestar y seguridad, adecuadas a su especie y raza.

Además, deben brindarle alojamiento, agua limpia, alimentación y cuidarlos para que no contraigan enfermedades zoonóticas.

En esa línea, según la Ordenanza Municipal Nº 22031 para la tenencia responsable de mascotas, la persona tenedora de un animal, es responsable de los daños, perjuicios y molestias que ocasione su mascota de acuerdo con lo que establece la legislación vigente.

Es importante recalcar que los animales de compañía no podrán tener como alojamiento habitual balcones, terrazas ni vehículos, habitaciones sin ventilación o espacios que no garanticen la salud del animal, evitando lugares sin luz o en condiciones climáticas inadecuadas.

En tanto, no pueden deambular sueltos en la vía pública y en lugares de uso público no habilitados para tal fin. Si pueden hacerlo usando correa y collar.

Para más información sobre la Ordenanza Municipal Nº 22031 ingresar en https://bit.ly/ordenanzatenenciaresponsable .