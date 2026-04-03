Un miembro de la tripulación estadounidense de un avión F-15E derribado sobre Irán fue rescatado por fuerzas de Estados Unidos, mientras continúa la operación para localizar al segundo tripulante, según confirmaron funcionarios a medios internacionales.

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El F-15E es un avión de combate con dos ocupantes. De acuerdo con fuentes citadas por CBS News, uno de ellos fue recuperado con vida y se encuentra bajo custodia estadounidense.

En la misma línea, fuentes consultadas por CNN indicaron que el piloto rescatado recibe atención médica, aunque no trascendieron detalles sobre su estado de salud.

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Hasta el momento, no está claro cuál es la situación del segundo tripulante. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en la zona tras el derribo de la aeronave.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue informado sobre el incidente, según confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

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Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) había informado inicialmente el derribo de un avión F-35 en el espacio aéreo del centro del país, aunque posteriormente, a partir de imágenes satelitales, se determinó que se trataba de un F-15.

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En un comunicado difundido por su medio oficial, Sepah News, el CGRI sostuvo que la aeronave fue alcanzada por sistemas avanzados de defensa aérea operados por su División Aeroespacial.

Además, según reportes internacionales, autoridades de Teherán ofrecieron “una generosa recompensa” por la captura del piloto del avión estadounidense.

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Fuente: con información de Noticias Argentinas