El procedimiento comenzó a las 4:30 cuando efectivos de la UPPL observaron en Pigüé y Beruti un Chevrolet Prisma con el capot levantado y cuatro personas alrededor. Al ver a la policía, dos huyeron por calle Pigüé hacia Río Negro. Los efectivos que bajaron del móvil detectaron humo saliendo del habitáculo y sofocaron un foco ígneo. Entonces escucharon pedidos de auxilio desde el baúl.

Como no podían abrirlo desde afuera, retiraron el asiento trasero y rescataron al conductor, un hombre de 41 años. Según su relato, dos hombres habían abordado su vehículo en Río Negro al 7900, lo redujeron con un cuchillo, le robaron el celular y lo trasladaron al baúl con el rostro cubierto. Desde adentro escuchó que entre cuatro y cinco personas rodeaban el auto e intentaban prenderlo fuego antes de retirarse.

Los dos hombres que permanecieron en el lugar, de 20 y 27 años, dijeron estar apagando el incendio. La víctima aclaró que no coincidían exactamente con la descripción de quienes lo abordaron, pero confirmó su presencia durante el intento de incendio. En el interior del auto se halló además un celular Motorola que no pertenece al damnificado.

La UFI N.º 7 dispuso la aprehensión de ambos por robo agravado en poblado y en banda y su traslado a la Unidad Penal N.º 44. El vehículo y el teléfono fueron secuestrados. Personal de Policía Científica realizó las pericias en el lugar.

