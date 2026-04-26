El presidente argentino Javier Milei condenó el tiroteo ocurrido durante la tradicional cena de corresponsales en Washington, un evento de alto perfil político y mediático que este año contó con la presencia de Donald Trump. El mandatario estadounidense debió ser evacuado en medio de un fuerte operativo de seguridad, aunque no resultó herido.

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A través de un comunicado, la Oficina del Presidente expresó su “más enérgico repudio” frente al ataque y remarcó la gravedad institucional que implican este tipo de hechos. En el mismo mensaje, el Gobierno argentino manifestó su solidaridad con las autoridades y el pueblo de Estados Unidos, además de destacar la rápida actuación de las fuerzas de seguridad que lograron controlar la situación.

El episodio se produjo en el hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba la cena ante la presencia de funcionarios, periodistas y referentes políticos. La irrupción de los disparos generó momentos de tensión y obligó a activar los protocolos de emergencia para resguardar a los asistentes.

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En ese contexto, Milei también apuntó contra lo que definió como un clima global marcado por discursos agresivos, al advertir que la violencia política encuentra terreno fértil cuando se profundiza la confrontación. Su postura se alineó con otros líderes internacionales que, tras el hecho, llamaron a bajar el tono del debate público.

El ataque reavivó la preocupación por la seguridad en eventos de alto nivel y volvió a poner en discusión el impacto de la polarización política, en un escenario internacional cada vez más atravesado por tensiones.

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