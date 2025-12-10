El movimiento por la liberación animal Voicot expresó su repudio ante el traslado de los delfines del Aquarium de Mar del Plata hacia Egipto.

La organización cuestionó la decisión y señaló que los animales fueron enviados “hasta ni más ni menos que Egipto… a otro acuario”, pasando así “de una situación de encierro, explotación y cautiverio, a otra”.

A través de una publicación en sus redes sociales, Voicot denunció que el Aquarium volvió a realizar “otro de sus grandes negociados”, y advirtió que esta “megaempresa de explotación animal que posee 33 delfinarios, oceanarios y parques acuáticos” continúa lucrando con cientos de animales.

El colectivo señaló además la doble vara con la que se manejan estas instituciones al manifestar que cuando se solicita que los animales sean trasladados a santuarios aparecen “las mil y un burocracias e impedimentos”, mientas que cuando se trata de negocios, “estos son despachados velozmente con absoluta facilidad y complicidad de todos los sectores involucrados”.

