A ocho años del hundimiento del barco pesquero El Repunte, familiares de los tripulantes volvieron a reclamar justicia y repudiaron el reciente fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que confirmó el cierre de la causa.

Ads

En diálogo con El Marplatense, Gabriela Sánchez, hermana del capitán desaparecido, aseguró que la decisión judicial impide conocer las responsabilidades detrás de la tragedia ocurrida el 17 de junio de 2017.

Puede interesarte

“Es un fallo lamentable porque decide no investigar las causas del hundimiento. Nosotros venimos transitando este camino hace ocho años y el juzgado que debía llevar adelante la investigación decidió cerrar la causa el año pasado”, explicó Sánchez. La familiar recordó que tanto los allegados de las víctimas como el fiscal federal apelaron esa resolución con la expectativa de que el caso avanzara hacia un juicio.

Ads

Sin embargo, la Cámara ratificó el cierre del expediente al considerar que las causas objetivas no eran suficientes para continuar con la investigación. Según Sánchez, esa decisión dejó de lado numerosas pruebas reunidas durante estos años, entre ellas testimonios sobre el estado del barco, modificaciones que se le habían realizado y los informes elaborados por la Junta de Seguridad en el Transporte.

“Lo que han hecho con el hundimiento del Repunte solo se puede nombrar de una forma: una corrupción judicial tremenda que ampara al lobby pesquero”, afirmó la mujer, quien remarcó que en la Argentina “no hay un solo hundimiento de barcos pesqueros que haya sido investigado a fondo”, lo que calificó como “una vergüenza”.

Ads

Frente a este escenario, los familiares adelantaron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Mi hermano es uno de los desaparecidos, no tenemos ni siquiera un lugar donde llevar una flor y los responsables están sobreseídos. Mientras no haya un fallo que marque un límite a los empresarios y garantice la seguridad de los trabajadores del mar, vamos a seguir reclamando justicia”, concluyó Sánchez.