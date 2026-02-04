Saif al-Islam Gaddafi, hijo del ex líder libio Muammar Gaddafi, habría muerto tras un ataque armado, según informaron este martes medios locales y agencias internacionales. La noticia fue confirmada por el jefe de su equipo político a la Agencia de Noticias Libia, aunque hasta el momento no hubo un comunicado oficial de las autoridades del país.

De acuerdo con una de las versiones, Saif al-Islam Gaddafi, de 53 años, fue asesinado en su vivienda en la ciudad de Zintan por un grupo armado integrado por cuatro personas. Sin embargo, su hermana sostuvo ante la televisión libia que la muerte se produjo cerca de la frontera entre Libia y Argelia, lo que refleja la falta de precisión sobre las circunstancias del hecho.

Considerado durante años como el posible heredero político de su padre, Saif al-Islam tuvo un rol relevante en el acercamiento de Libia a Occidente a comienzos de los años 2000, pese a no ocupar cargos formales en el gobierno. Tras el derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi en 2011, fue detenido por una milicia en Zintan y permaneció encarcelado durante casi seis años.

Saif al-Islam estaba acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes contra la humanidad por su presunto papel en la represión de las protestas antigubernamentales de 2011. En 2015 fue condenado a muerte en ausencia por un tribunal de Trípoli, aunque dos años después fue liberado en virtud de una ley de amnistía. En 2021 había anunciado su intención de postularse a la presidencia, en un proceso electoral que finalmente fue postergado de manera indefinida.

Desde la caída del régimen de Gaddafi, Libia continúa fragmentada entre distintos grupos armados y gobiernos rivales, un escenario que ha dificultado la verificación independiente de hechos de alto impacto político como el reportado en las últimas horas.

Fuente: BBC