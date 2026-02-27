El cuerpo de Narela Micaela Barreto, la joven de 27 años que fue hallada sin vida en una calle de Los Ángeles, Estados Unidos, a fines de enero, ya llegó a la Argentina tras casi un mes de gestiones y trámites diplomáticos para repatriar sus restos.

La familia organizó una ceremonia de despedida este viernes por la mañana en una cochería de Remedios de Escalada, en la provincia de Buenos Aires, donde amigos y allegados se reunieron para darle el último adiós antes de trasladarla al cementerio de Lomas de Zamora para su inhumación.

Durante las semanas previas al traslado, sus seres queridos atravesaron días de angustia esperando poder traerla de regreso al país, mientras en Estados Unidos sigue abierta la investigación para determinar las circunstancias de su muerte, que aún no fueron esclarecidas.

Su hermano compartió en redes sociales un mensaje lleno de dolor, expresando lo difícil que es despedir a su hermana y resaltando el impacto que su pérdida tuvo en él y en toda la familia.

