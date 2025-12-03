Este viernes a las 20:00 el periodista, locutor e historiador Gustavo Seira ofrecerá una charla abierta en el Espacio Cultural Liberart (Moreno 2742), donde recorrerá los 112 años de historia del Club Atlético Aldosivi, institución emblemática del puerto de Mar del Plata. La actividad está dirigida a socios, hinchas y público en general, y contará con capacidad limitada.

Reconocido por su labor de investigación y difusión de la trayectoria del “Tiburón”, Seira compartirá anécdotas, estadísticas y momentos clave recopilados a lo largo de décadas.

Entre los ejes de la charla se destacan la fundación del club, su vínculo con la empresa francesa que inspiró el nombre, el origen y cambio de los colores actuales, los campeonatos obtenidos, la fusión de los años ’70, la participación en los torneos nacionales y los principales récords deportivos de la institución.

Nacido el 6 de julio de 1971 en la zona portuaria de Mar del Plata, Gustavo Alberto Seira publicó en 2008 los libros Aldosivi, cuentos llenos de pasión y Aldosivi - El tiburón del mundo (formato e-pub). Inició su carrera en 1987 y trabajó en diversos medios locales, nacionales e internacionales. Actualmente conduce el programa de streaming Zarpamos, dedicado a la industria pesquera y naval, en el Multimedios Phantom.

Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada debido al aforo reducido de la sala. Las reservas se realizan al 223-6961323 o a través de las redes sociales del periodista: @gustavoseira (Instagram, X y Facebook).

