Ante el crecimiento de hechos de inseguridad en Mar del Plata, este miércoles repartidores tanto particulares como de aplicaciones realizaron una jornada de manifestación.

Esta problemática es de larga data en la ciudad y pese a haber reclamado soluciones en varias situaciones anteriores, el sector indicó que "en la última semana recibieron al menos 30 robos" y agregaron que "desde el 25 de diciembre hasta ahora, contabilizan 50".

Sobre esto, Ángel Mamani, trabajador del sector dialogó con El Marplatense y dijo: "Estamos cansados, tanto lo chicos de los deliverys particulares como los que trabajamos con aplicaciones. Hay una ola de robos inmensa. Tuvimos casi 30 en menos de una semana. Es un disparate. Tanto en motos como bicicletas. Nos sacan plata, celulares con los que trabajamos todos los días. Siempre pasa lo mismo. Esto es algo que sucede hace muchos años. No es nuevo".

"Venimos haciendo movilizaciones desde hace mucho tiempo. Dejamos varias veces de trabajar pero entre compañeros nos ayudamos a volver. Nos dimos cuenta de que otra vez tenemos que recurrir a estar acá reclamando porque no contamos con alguien que nos cuide. Tanto las fuerzas policiales como el Estado. Nos sentimos dejados de lado. El delivery siempre fue y será esencial para la ciudad y para el país", insistió.

"Vamos a retomar conversación a partir de esta concentración, con el Municipio. Esta es una charla vieja. Hace cinco años que somos referentes del reparto. Ya tuvimos sucesivas charlas pero no descartamos que podamos llegar a un trabajo mancomunado con lo que es el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad de turno", dijo.

"Siempre hubo canales de conversación y se tomaron algunas medidas en su momento, pero siempre vuelven a surgir y tenemos que retomar el diálogo para prevenir. Esta temporada fue tremendo. No se si por la situación económica del país pero se está dando una inseguridad muy agresiva. Contabilizamos desde el 25 de diciembre, cerca de 50 robos", afirmó Federico Joel Lopez, también representante.

"Nosotros no estamos al tanto de nada, ni siquiera de la iniciativa del Concejo donde proponen repartos seguros. Planteamos muchas veces los problemas, ya hicimos múltiples movilizaciones. Fuimos al COM, a la Departamental, a las comisarías. Todos nos dijeron que nos iban a apoyar y ayudarnos pero continúa pasando lo mismo. No hay respuestas concretas. No cuidan el reparto y es algo esencial. El Estado se lava las manos", concluyeron los referentes del sector.