Ante la creciente ola de robos que se registró en el último mes, repartidores de Mar del Plata indicaron que si bien en mayo habían descendido los casos, durante los últimos días detectaron un increíble aumento.

En ese sentido Federico López y Ángel Mamani, referentes de deliverys, dialogaron con El Marplatense y explicaron cómo ven el panorama de la inseguridad en Mar del Plata: "Tenemos la reciente información de que el general Senra asumió y estaríamos más que encantados para tener una conversación y explicarle qué es lo que está pasando en la ciudad. Para decirle la cantidad de hechos que tenemos para reportarle y el mapa de delitos que hicimos"

"Estamos concentrando porque sabemos que a partir de las 17:30 horas hay una reunión en la sociedad de fomento del barrio San José, debido a que los vecinos se quejan del increíble incremento de robos", afirmaron.

"Nosotros mismos podemos reportar que ayer hubo dos intentos a chicas en bicicletas, que ni siquiera son repartidoras. Las cortan con motos 150, hay una Honda roja que está constantemente dando vueltas. En ese mismo barrio también chocaron a un repartidor para robarle. Ya no solo lo frenan con un arma sino que implementan más cuestiones peligrosas", siguieron.

Y agregaron: "Vemos que en mayo hubo muchos menos delitos. Pareciera que se hubiese silenciado por un momento pero ahora retomamos los mismos problemas que teníamos en febrero o marzo, donde había una cantidad de hechos masivos. Aumentó un montón de nuevo".

"Hay zonas que nosotros ya tenemos marcadas como muy inseguras, una es la de Matheu, Dorrego, Italia, Misiones, esa está muy liberada. Están las vías, la Universidad, varias zonas donde los delincuentes se pueden esconder más fácil. Falta presencia policial en el centro también, ayer le quisieron robar la moto a un compañero con dos candados atados y le robaron en cinco 5 minutos la bicicleta de otro", indicaron los referentes.

"Si todos estos cambios que están haciendo van o no a funcionar, no lo sabemos, porque hasta ahora no pasó. Seguimos esperando y la solución nunca llega. Siempre tenemos que recurrir, convocarnos entre nosotros, pero cada vez estamos más decepcionados. Buscamos como resolver esto y esperamos que estas nuevas personas que llegan, se pongan la camiseta de la ciudad, de los marplatenses, de los trabajadores y empiecen a hacer cosas porque se va a poner cada vez peor", concluyeron.