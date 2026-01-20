Una importante marcha de repartidores se llevó adelante en el centro de la ciudad, en plena temporada turística, tras un violento asalto sufrido por una trabajadora del sector. La protesta fue impulsada por repartidores de aplicaciones y acompañada por el sindicato, con quema de neumáticos y un fuerte reclamo por mayor seguridad.

En diálogo con El Marplatense, Alan Beltrí, secretario general del sindicato del sector, explicó que la víctima “está como puede” y remarcó la gravedad de la situación. “No les alcanza con robarte la moto, te golpean, te lastiman, te pegan tiros. En cuanto a seguridad, estamos muy complicados”, sostuvo.

Según relató Beltrí, la movilización fue organizada por los propios trabajadores de las plataformas, ante la falta de respuestas oficiales. “Tenemos diálogo con el municipio, pero lo que necesitamos son soluciones concretas. Hasta ahora es más de lo mismo”, afirmó, al tiempo que confirmó que no recibieron llamados ni del Municipio ni de la Provincia tras la protesta.

El dirigente describió además el escenario cotidiano que enfrentan los repartidores: robos en grupo, ataques a trabajadoras solas y zonas donde “no hay escapatoria”. “Saben que estamos trabajando, que llevamos dinero y que somos un blanco fácil. Ven las mochilas, las cajas y atacan”, explicó.

Beltrí remarcó que el sector creció de manera exponencial desde la pandemia y que en Mar del Plata el 90% de los trabajadores se encuentra en condiciones de precarización laboral. “Necesitamos que el Estado nos cuide. No pedimos un patrullero atrás, pero sí corredores seguros, controles y presencia policial real para poder trabajar tranquilos”, reclamó.

Finalmente, advirtió que, si no hay respuestas, las protestas continuarán. “Hoy lo primero es la salud de la compañera, que necesita contención médica y psicológica. Pero si no hay soluciones, vamos a seguir visibilizando el problema. Somos un sector grande y necesitamos trabajar sin miedo”, concluyó.