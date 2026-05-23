Tras el anuncio del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de que enviará en los próximos días a la Legislatura un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales, con el objetivo de establecer un marco normativo para la actividad, desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (SICAMM) mostraron su conformidad y destacaron que se trata de un avance trascendental que “habla de un piso de derechos que no existe” en la actualidad.

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En diálogo con el programa Nunca se Sabe por Radio Mitre Mar del Plata, el secretario general de gremio, Alan Veltri, señaló que el proyecto apunta a garantizar condiciones básicas para quienes hoy pedalean o manejan bajo la lógica de las plataformas digitales.

El principal eje, detalló, se centra en “una registración la cual conlleva el aporte” para que los trabajadores puedan empezar a aportar al sistema previsional. Asimismo, remarcó que el proyecto hace foco en la seguridad y en la urgencia de “que los compañeros tengan obra social, que tengan un ART” y que accedan a conquistas laborales tradicionales como “un feriado, un franco, cosas que no existen, ya que se labura con algoritmos”.

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Veltri reconoció que para el sector fue un proceso muy complejo tener que acomodarse y amoldarse a una nueva forma de trabajo que funciona mediante un software y carece de una cara visible, un escenario totalmente distinto al del empleo tradicional. Tras haber mantenido reuniones previas con el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, el referente gremial enfatizó que, más allá de la representación institucional, lo que más quieren “es que la cuestión empiece a cambiar y que esta relación laboral finalmente se pruebe”.

Para los repartidores, la aprobación de esta ley significaría un quiebre definitivo frente a la postergación, ya que consideran que “es histórico también como sector empezar a ser reconocido”.

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El valor de la regularización, concluyó el dirigente, no es una discusión abstracta sino una necesidad humana que se siente cuando un repartidor sufre un accidente de tránsito. Para el secretario de SICAMM, “hablar de derechos es hablar de eso, de que si te pegás un palo podés estar en tu casa y por lo menos tenés un resguardo”.