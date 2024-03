Continúa en alza la inseguridad en Mar de Plata y uno de los sectores más afectados son los repartidores, quienes trabajan en la calle y padecen reiterados robos cada semana.

Esta problemática en la ciudad es de larga data. Los trabajadores que reparten pedidos denuncian que sufren constantemente robos a mano armada tanto del dinero o celulares como de sus medios de transporte.

Sobre esto, decenas de repartidores locales volvieron a reunirse este jueves en Belgrano y La Rioja para manifestarse y movilizarse hacia la Municipalidad y la Jefatura Departamental en busca de soluciones a los graves hechos de inseguridad que padecen.

En ese sentido, voceros de repartidores locales y trabajadores del sector, Federico López y Ángel Mamani dialogaron con El Marplatense y expresaron: "Después del 14 de febrero que hicimos una movilización y anduvimos por toda la ciudad, seguimos sin respuestas. Estamos reclamando por seguridad, debido a que la temporada fue muy funesta para los repartidores. Tuvimos más de 50 robos perpetrados a mano armada, una gran mayoría de esos a mujeres y a chicos en bicicleta. Nuestro reclamo no fue del todo oído. Pedimos una audiencia con el intendente Montenegro, la cual no nos fue brindada y terminamos en el COM, donde tuvimos una reunión bastante cordial pero no hubo una respuesta directa".

"A partir de esa manifestación que hicimos y donde presentamos un escrito, fue todo en vano, porque no hubo ningún tipo de respuesta ni de las autoridades del Ejecutivo ni del Judicial y seguimos con más de 25 hechos delictivos desde el 14 de febrero hasta ahora. Hace tres días le robaron la moto a una compañera, apuntándole con un arma en la cara", siguió.

"Por eso decidimos agudizar nuestras medidas, concentrando en La Rioja y Belgrano y vamos a movilizar por el centro hasta llegar a la Municipalidad y finalizar en la Jefatura Departamental. Vamos a ser mucho más agresivos que la otra vez y mucho más ruidosos. Queremos una respuesta urgente de las autoridades", indicó López.

Por su parte, Mamani agregó: "Cuando nos movilizamos hasta el Monumento, nos llamaron desde la Municipalidad, fuimos, charlamos, nos dijeron que vayamos al COM, fuimos unos 50 repartidores aproximadamente y fueron 10 patrulleros para nosotros; cuando en realidad, los vemos en la calle estacionados sin trabajar. Si así trabajan, no sirve, es nefasto. Nos da vergüenza decir que son la policía local".

"Estamos muy ofendidos, nos sentimos dejados de lado pero somos importantes para la ciudad. No nos ayudan, nos tratan de inferiores, de personas ignorantes e inservibles pero somos laburantes, gente que trabaja de esto porque en esta ciudad no hay laburo. No les importa nada", sumó.

"Lo que charlamos el 14 de febrero con las autoridades, quedó todo en la nada. En estas dos semanas que pasaron, sufrimos casi 30 robos más. Lo que nos sustraen, las motos, las desarman y las venden por partes en Facebook. Esto no tiene nada que ver con política. El Estado se lava las manos y si no nos van a ayudar, dejamos en claro que nosotros vamos a movilizarnos y todo lo que sea necesario para que las cosas mejoren", sentenció Mamani.