Un hombre de 20 años fue aprehendido anoche por la Policía tras ser sorprendido in fraganti intentando sustraer elementos del interior de un camión en el barrio 9 de Julio.

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El hecho se produjo cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la retención de un sujeto por parte de un vecino en inmediaciones de Mariano Acosta y avenida Libertad.

Al arribar al lugar, constataron la presencia de un camión de transporte de bebidas y a un masculino reducido en el suelo por un hombre de 37 años, quien manifestó haberlo sorprendido con parte de su cuerpo dentro de la cabina del rodado, propiedad de su empleador, logrando impedir el ilícito tras un breve forcejeo.

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El sujeto aprehendido, en situación de calle, fue identificado en el lugar. Al inspeccionar el interior del vehículo, el damnificado indicó que no registraba faltantes, aunque se hallaron herramientas que no reconoció como propias, por lo que se procedió a su secuestro.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión del imputado por el delito de hurto en grado de tentativa, además del secuestro de los elementos encontrados y la realización de las diligencias de rigor, con traslado del aprehendido a sede judicial.

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