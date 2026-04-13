La Delegación Batán, informó que en los últimos 30 días se repararon 81 cuadras y se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en distintos sectores.

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Las intervenciones se concentraron en calles estratégicas para la circulación, como Canesa, principal acceso a la Escuela Primaria N°77 del barrio Parque Palermo, donde además se retiraron microbasurales. También se trabajó en Guernica y en arterias como Catriel, Manuel Baigorrita, Juan Calchaquí, Génova, Ciudad de San Cayetano y Fitte.

En paralelo, las cuadrillas intervinieron en la calle 11 del barrio Valle Hermoso y en Ignacio Olan, en Parque Palermo, por donde circula el transporte público.

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En materia de higiene urbana, se realizaron tareas de limpieza en distintos puntos, entre ellos Héroes de Malvinas y Las Charitas, además de las calles 27, 35 y 56. Desde el área recordaron que los vecinos pueden denunciar la formación de microbasurales a través de la línea gratuita 147.

Además, se llevaron adelante trabajos de corte de césped y mantenimiento en la bicisenda y banquinas de la ruta 88.

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Las tareas también incluyeron el acondicionamiento de espacios públicos, como plazas de los barrios El Morrito, Las Lomas, Carlos Gardel, 17 de Octubre, Martín Miguel de Güemes, Central de Batán y El Timbó, entre otros. También se intervino en la Plazoleta de la Amistad, el Skatepark, el Jardín Municipal N°27, la Escuela de Formación Profesional N°7, el CAPS de El Boquerón, el Monumento al Ciclista y la Casa del Niño La Ardillita.

Por su parte, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) acompañó las tareas con trabajos de limpieza, corte de pasto en la ruta 88 y aporte de maquinaria.

En ese marco, también se instaló el Punto Verde, un espacio destinado a la recepción de residuos reciclables y especiales como electrónicos, aceite vegetal usado y pilas, con el objetivo de fomentar su reutilización dentro de la cadena productiva.