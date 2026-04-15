La Delegación del Puerto informó que en los últimos 30 días se repararon 183 cuadras en 11 barrios del sector sur de la ciudad, mediante tareas de engranzado y nivelado, además del mantenimiento de 23 hectáreas de espacios públicos.

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Las acciones se desarrollaron en el marco del trabajo cotidiano de la Delegación, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana, con el objetivo de mejorar la circulación y las condiciones urbanas.

Los equipos de vialidad intervinieron en 76 cuadras correspondientes a recorridos de colectivos en los barrios Lomas de San Jacinto, San Jacinto, Santa Rosa y San Patricio, y también en calles de Santa Celina, Lomas del Golf, Jardín Peralta Ramos, Bosque Peralta Ramos, Parque Independencia y Faro Norte, alcanzando un total de 183 cuadras.

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Las tareas incluyeron engranzado y nivelado de calles, priorizadas en función de los reclamos ingresados por vecinos a la línea gratuita 147 y el trabajo articulado con sociedades de fomento.

Por su parte, el área de espacios verdes realizó el mantenimiento de 23 hectáreas en plazas, plazoletas, centros de salud, boulevares, escuelas y jardines de infantes, con trabajos de corte de césped, retiro de ramas y tareas generales de higiene urbana.

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